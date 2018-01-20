Джонни Депп решил уйти из кино

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп может всерьез расстроить своих поклонников. Согласно некоторой информации, артист намерен в скором времени полностью уйти из индустрии кино.

Джонни Деппа могут лишить роли в фильме о мире Гарри Поттера

Об этом сообщил музыкант Мэрилин Мэнсон, который отметил, что Депп планирует стать гитаристом в его группе. Совмещать сцену и киноплощадку знаменитость якобы не хочет, поэтому выбирает первое, передает "7 Дней".

Отметим, что Джонни Депп уже долгое время увлекается музыкой и даже имеет собственный коллектив под названием Hollywood vampires. К настоящему моменту не сообщается, действительно ли актер решил оставить фанатов без новых фильмов со своим участием, или Мэнсон просто пошутил.





