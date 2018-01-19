Шаляпин отметил Крещение на Мальдивах, а Толкалина в мужском монастыре
19 января 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Православные верующие 19 января отмечают большой церковный праздник – Крещение Господне. Российские знаменитости в этот день находятся в разных частях света. Актриса Любовь Толкалина частенько посещается храмы и святые места.
На Крещение Любовь оказалась в подмосковном Звенигороде. Актриса опубликовала видеозапись из обители Преподобного Саввы.
«Традиционное Крещенское омовение. В обители Святого Саввы ... таинство. Драгоценный день. Мы решили не дожидаться ночи... с Крещенским сочельником! С водосвятием! С благодатью! Все, кто сегодня и в последующие дни окажутся в купели или проруби, получите молитву. С молитвой не страшно», - написала Толкалина.
«Люблю праздник Крещения Господня! Ночная служба, треск свечей, хрустальные голоса монахинь, светлые лики со стен, сосредоточенные лица людей, звон колоколов, ожидание чуда, чистота, свет! А после, собравшись с духом, в ледяную прорубь с головой, и так хорошо на душе, так радостно и чисто! И многое, что мучило, тревожило, вызывало бесконечные сомненья, сетования, мрачные мысли, уходит, смывается! Легче на душе, а значит и в голове порядок! С праздником вас, дорогие люди! Мира вам в душе, любви и терпения!», - признается Ксения Алферова.
"С Праздником Крещения Господня! Всем радости и солнца в душе!" - посылает поздравление с Мальдив Прохор Шаляпин.