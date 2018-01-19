Екатерина Семенова развелась со своим мужем юмористом Михаилом Церишенко. Певица сообщила подробности о предательстве мужа и сказала, что она снова завидная невеста. "Сегодня мы уже одиннадцать дней как в разводе, – говорит Катя в опубликованном в соцсети видео.

Ранее она же в своем микроблоге выложила коллаж, на котором запечатлела своего мужа Михаила Церишенко и актрису Наталью Старых, и написала: "Цирк закрылся! Мой бывший муж со своей партнершей. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу отмыться".

Екатерина пожаловалась своим подписчиками, что ей позвонила любовница мужа и рассказала такое, что повергло певицу в шок. «У меня развилась реактивная депрессия на почве переживаний, но брак все равно пыталась спасти. Заявление на развод подали еще тогда, но процесс приостановили. Я надеялась, но теперь прощать на намерена. Не может человек случайно изменять два года. А это продолжается уже два года", – заявила Катя. Напомним, первым мужем Екатерины был музыкант и композитор Андрей Батурин, а брак с Михаилом Церишенко длился более 25 лет.