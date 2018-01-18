Группа «Чайф» считает «вредным» для рок-музыки Сергея Шнурова
18 января 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов рассказал, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сузил границы отечественного рока до уровня рингтона. А это не добавляет пользы року.
По словам музыканта, если раньше музыканты думали альбомами, то теперь благодаря Шнурову все изменилось. Бегунов сказал в эфире латвийской радиостанции Baltkom, что музыканты вроде фронтмена «Ленинграда» сегодня не мыслят масштабами альбомов, а пробуют ориентироваться на выпуск нескольких треков сразу.
«Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон», — заявил Бегунов.
Гитарист рок-группы «Чайф» назвал преувеличенными слухи о смерти рок-музыки. По словам Бегунова, рок хоронят каждые 10 лет. По его мнению, с рок-музой все нормально.
Шнур пока слова коллеги не комментировал.