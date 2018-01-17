"Я страшный скандал могу дома устроить", признается Клара Новикова

Клара Новикова рассказала журналистам, что ее профессия обязывает быть постоянно в хорошем настроении, поэтому мало кто может знать, какой она человек на самом деле. Между тем сама актриса признается, что является страшной скандалисткой от чего регулярно страдают ее родные и близкие.

Артистка не сдерживает эмоций и часто конфликтует с семьей даже по пустякам. Юмористка призналась, что не стесняется говорить все, что ей не нравится, в лицо оппоненту, в результате на нее часто обижаются, и приходится просить прощения за грубость и резкость.

«Я страшный скандал могу дома устроить, а потом сама замаливать вину. Не выношу предательства. Я человек тонкой душевной организации. Стараюсь друзей любить и их не терять. И между нами случается всякое, но это же человеческие отношения», - рассказала знаменитость порталу Starhit.