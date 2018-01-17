"Пусть бывшая удавится", свадьба Тарасова назначена на день рождения Бузовой

Свадебный банкет Димитрия Тарасова и Анастасии Костенко пройдет примерно в то же время, что и день рождения Ольги Бузовой, бывшей жены футболиста. «Пусть бывшая удавится» - эту фразу Тарасов сказал своему приятелю, когда повез модель Анастасию Костенко на Мальдивы, где сделал ей предложение.

Тарасов устроит грандиозную свадьбу с беременной Костенко

Именно там Тарасов когда-то красиво признавался в своих чувствах и своей прежней жене Бузовой. Помимо всего прочего, стало известно, что и свадебный банкет футболист решил устроить в конце января — в одно время с празднованием дня рождения Ольги Бузовой в Таиланде. Как мы уже писали ранее, свадебное торжество состоится в банкетном зале столичного отеля "Ритц Карлтон". По самым скромным подсчетам, только декор банкета обойдется супругам в четыре миллиона рублей.

И это еще один камень в огород экс-жены Тарасова. Не секрет, что после развода экс-участница "Дома-2" осталась ни с чем, поскольку таким "драконовским" оказался брачный контракт, который, подписала влюбленная девушка.