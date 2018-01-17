"Уральские пельмени" судятся с экс-директором за 28 миллионов рублей

Актеры шоу "Уральские пельмени" судятся с бывшим директором коллектива Сергем Нетиевским. Они требуют вернуть более 28 миллионов рублей. Запись об этом журналисты нашли информацию в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Актеры шоу «Уральские пельмени» через суд требуют признать одну из сделок с Нетиевским недействительной и вернуть более 28 млн рублей. Так же артисты попросили суд наложить арест на имущество бывшего директора, в том числе на две квартиры в Москве стоимостью более 9 миллионов и 16 миллионов рублей. Суд эти требования не удовлетворил, поскольку нет серьезных оснований для ареста имущества.

В пресс-службе шоу "Уральские пельмени" комментировать ситуацию отказались. Предварительное судебное заседание назначено на 30 января, пишет ТАСС: