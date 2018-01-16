Актер Сергей Горобченко после праздников угодил в больницу

Актер Сергей Горобчено после новогодних праздников госпитализирован в Москве. Сейчас Горобченко лежит в больнице и проходит курс лечения. О диагнозе рассказал сам артист на своей странице в Facebook и в Iinstagram: "Панкреатит- дело тонкое". Он описал назначенное лечение: "Лечение: холод, голод и покой!". Пьет или не пьет Ольга Бузова во время отпуска в Таиланде

"Так определили. С каждым может...) Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!!) Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы". Сергей Горобченко рассуждает, почему мог произойти приступ панкреатита: "Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается- нервы... Ну и плюс праздники)))". "Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!!" - поблагодарил Горобченко и призвал не болеть.

В комментариях к посту Сергея Горобченко коллеги и подписчики просят его поскорее выздоравливать, не залеживаться в клинике.

Панкреатит - воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её.

Острый панкреатит требует незамедлительного лечения. Первой помощью при остром панкреатите является наложение льда на область поджелудочной желез. Как правило, острый панкреатит требует лечения в стационаре.