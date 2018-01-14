Ирина Дубцова советует обсуждать ее пышные формы, а не сына

Популярной певице Ирине Дубцовой надоело, что подписчики постоянно обсуждают ее сына, порой оставляя не лестные комментарии под их совместными с Артемом фотографиями. Дубцова обратилась к ним в Instagram.

Ирина обнародовала фотоснимок в купальнике. В подписи к фотографии Дубцова попросила фолловеров лучше обсуждать ее грудь, а не сына и материальные расходы.

Фанатам такое предложение пришлось по душе. Они отмечают, что грудь у певицы шикарная.