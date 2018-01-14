Актриса Яна Троянова потеряла сына и хочет усыновить ребенка
14 января 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Яна Троянова стала гостьей шоу "Человек-невидимка" на канале "ТВ3", где рассказала о выпавших на ее долю бедах и поделилась планами на будущее. Путь актрисы к славе был весьма непростым.
Выслушав ее историю, ведущая Эвелина Бледанс даже расплакалась.
Все началось еще в молодости. Актриса забеременела от друга. В 17 лет ей довольно сложно было справиться с этой ситуацией. "Вышла замуж. Меня убивали в семье мужа", – призналась Яна Троянова. Троянова призналась, что семья мужа оказала пагубное влияние и на ее сына. Мальчик связался с плохой компанией и в итоге ушел из жизни.
После смерти сына актриса испытывала тяжелейший стресс. Свои проблемы она начала заливать алкоголем.
Начать новую жизнь ей помог нынешний муж, режиссер Василий Сигарев. Они поженились в 2003 году. Сейчас актриса считает, что готова вновь стать мамой и хочет взять ребенка из детского дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На РКК Энергия работает группа по созданию суперспутников