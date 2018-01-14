СМИ: новая жена футболиста Дмитрия Тарасова пришла на плановое УЗИ

Совсем недавно бывший муж Ольги Бузовой женился на молодой модели Анастасии Костенко. Интернет-активисты предполагают, что столь скорая свадьба напрямую связана с беременностью юной красотки.

Согласно некоторой информации, на днях папарацци удалось запечатлеть Костенко в одной из частных клиник Москвы, куда она пришла на плановое обследование. Как уточняет портал Vokrug.tv, новоиспеченная супруга спортсмена сделала в медицинском учреждении УЗИ, поэтому догадки о ее "интересном положении" могут быть верными.

К настоящему моменту ни Анастасия, ни Дмитрий не прокомментировали слухи о беременности.

Напомним, свадьба, которая стала первой для Костенко и третьей для Тарасова, состоялась буквально через неделю после того, как футболист сделал предложение модели. Именно эта спешка и натолкнула многих на мысль о скором пополнении.

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