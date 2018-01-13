Татьяна Навка тренируется даже на отдыхе в бикини
13 января 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Неугомонная женщина эта Татьяна Навка. 42-летняя Навка продолжает тренироваться даже во время отпуска. Олимпийская чемпионка после новогодних представлений своего ледового шоу "Руслан и Людмила" отдыхает со своей младшей дочкой Надей.
Фото, как Навка в купальнике бикини стоит на руках на берегу океана, взорвало сети. "Я в восторге! Так держать!", "Великолепно, шедеврально", "Ровненько так!", - восторгаются поклонники фигуристки в соцсети. "Какая вы молодец!! И на отдыхе мотор не останавливается!" - отмечают подписчики. "Как научиться такому же мастерству? Хотя бы с чего начать?)" - хотят подражать девушки Татьяне.
Известно, что Навка тренируется с детства.