Татьяна Навка тренируется даже на отдыхе в бикини

Неугомонная женщина эта Татьяна Навка. 42-летняя Навка продолжает тренироваться даже во время отпуска. Олимпийская чемпионка после новогодних представлений своего ледового шоу "Руслан и Людмила" отдыхает со своей младшей дочкой Надей.

Фото, как Навка в купальнике бикини стоит на руках на берегу океана, взорвало сети. "Я в восторге! Так держать!", "Великолепно, шедеврально", "Ровненько так!", - восторгаются поклонники фигуристки в соцсети. "Какая вы молодец!! И на отдыхе мотор не останавливается!" - отмечают подписчики. "Как научиться такому же мастерству? Хотя бы с чего начать?)" - хотят подражать девушки Татьяне.

Известно, что Навка тренируется с детства.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Янв 11, 2018 at 5:37 PST