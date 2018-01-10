Необычным видео решила порадовать своих подписчиков телеведущая Ольга Бузова. В ролике девушка продемонстрировала свой живот, бедра и руки, украшенные временными татуировками. Рисунки хной на теле бывшей участницы телешоу вызвали бурю эмоций у пользователей рунета. И досталось Бузовой не только за эксперимент с орнаментами на теле, но и за публичную демонстрацию своего голого живота.

"А че так мало хны? Надо было еще голову окунуть, может бы полегчало!", – восклицали подписчики.

Многие фолловеры посчитали, что таким образом девушка пытается привлечь внимание своего экс-супруга хоккеиста Тарасова. Многие пользователи посоветовали звезде прекратить уже демонстрировать везде свое тело, и «не скакать в 31 год полуголой перед камерой». А особо радикально настроенные подписчики телеведущей признались, что подобные публикации Бузовой взывают у них чисто физическое неприятие: "Тошнит уже".