Как сообщают осведомленные источники, во время очередных съемок телешоу директор Ивана Ивановича Краско избил предполагаемого любовника его молодой жены. Мужчина заявил, что уже несколько лет крутит роман с Натальей. Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи о своих изменах

Представитель актера после этого заявления набросился с кулаками на молодого человека, сообщает Super. Пострадавший получил несколько ссадин, и у него начала идти носом кровь. По его словам, Иван Краско знает об их отношениях, однако с Натальей разводиться не стал.

Слухи о том, что 27-летняя Наталья Краско изменяет своему пожилому супругу, ходят уже длительное время.