СМИ: представитель Ивана Краско избил "любовника" его молодой жены Натальи
10 января 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают осведомленные источники, во время очередных съемок телешоу директор Ивана Ивановича Краско избил предполагаемого любовника его молодой жены. Мужчина заявил, что уже несколько лет крутит роман с Натальей.
Представитель актера после этого заявления набросился с кулаками на молодого человека, сообщает Super. Пострадавший получил несколько ссадин, и у него начала идти носом кровь. По его словам, Иван Краско знает об их отношениях, однако с Натальей разводиться не стал.
Слухи о том, что 27-летняя Наталья Краско изменяет своему пожилому супругу, ходят уже длительное время.