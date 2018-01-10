Впервые в истории легендарного мужского журнала на обложке появится трансгендер

Первый номер 2018 года журнала Playboy вышел с трансгендером на титульной обложке. Редакторы немецкого филиала решили поместить на первой странице фото 21-летнего транссексуала, что произошло впервые в истории легендарного мужского журнала. Об этом сообщают Об этом сообщается на сайте BBC.

Лицом январского выпуска стала Джулиана Фарфалла, о чем она сама рассказала на своей странице в соцсети и выразила надежду, что номер понравится всем читателям. «Мои дорогие друзья, я появлюсь на обложке Playboy и супергоржусь результатом. Я очень надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне», — написала девушка.

Главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин сообщил, что Фарфалла оказалась самой подходящей кандидатурой для яркого начала года. Журналист также напомнил, что основатель издания Хью Хефнер всегда являлся противником любых типов нетерпимости. Модель с обложки родилась в Фрайбурге. В детстве она была мальчиком, но в возрасте 16 лет сделала операцию по смене пола.