В сетях обсуждают фото Пугачёвой на Рождественской вечеринке
9 января 2018, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
В сетях обсуждают фото Аллы Пугачёвой на Рождественской вечеринке. Фотографию выложила певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова.
Подписчики удивлены, как молодо выглядит Алла Борисовна: "Помоему у Аллы Борисовны время вдругую сторону пошло" (Орфография сохранена).
По словам Ольги Орловой, она традиционно отмечает Рождество в хорошей компании.
На этот раз на вечеринке собрались Алла Пугачева и Максим Галкин, супруги Марина и Валентин Юдашкины и их дочь Галина с мужем Петром Максаковым, подруга Примадонны Алина Редель, Александр и Алена Буйновы, Александр и Ида Достман.