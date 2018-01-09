В сетях обсуждают фото Пугачёвой на Рождественской вечеринке

В сетях обсуждают фото Аллы Пугачёвой на Рождественской вечеринке. Фотографию выложила певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова.

Подписчики удивлены, как молодо выглядит Алла Борисовна: "Помоему у Аллы Борисовны время вдругую сторону пошло" (Орфография сохранена).

По словам Ольги Орловой, она традиционно отмечает Рождество в хорошей компании.

На этот раз на вечеринке собрались Алла Пугачева и Максим Галкин, супруги Марина и Валентин Юдашкины и их дочь Галина с мужем Петром Максаковым, подруга Примадонны Алина Редель, Александр и Алена Буйновы, Александр и Ида Достман.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Янв 7, 2018 at 10:41 PST