Топ-модель Наоми Кэмпбелл шокировала поклонников, заговорив по-русски

Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл поразила поклонников знанием русского языка. Дело в том, что на днях ее юная коллега Ирина Шейк праздновала день рождения – ей исполнилось 32 года.

Кэмпбелл захотелось выделиться и поздравить свою русскую подругу по-особенному. И ей это удалось – послание в социальной сети Instagram заставило фанатов обеих моделей испытать смешанные чувства. Наоми опубликовала совместный снимок с именинницей и оставила под ним следующий текст: "Желая вам, чего желает ваше сердце, и пусть ваш путь будет золотым Яркий в этот особый день".

Многие фолловеры с первого раза не поняли, что легендарная модель 90-х имеет в виду, однако оценили ее старания. Другие же были шокированы самоуверенностью Кэмпбелл, которая, не зная русского, все же решилась на такой шаг. Вероятно, Наоми воспользовалась переводчиком, который не слишком хорошо "разбирается" в склонениях.