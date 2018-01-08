Снимки Волочковой в новом крошечном бикини возмутили поклонников

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые фотографии в нестандартном крошечном бикини. Звезда в настоящий момент отдыхает на Мальдивах со своим новым возлюбленным.

Танцовщица сообщила подписчикам, что в отпуске позволяет себе лениться, однако форму старается беречь. Чтобы подтвердить данный факт, Анастасия сделала целую серию фотографий в салатово-розовом купальнике со стразами. Более того, на одном из снимков Волочкова надела на голову занавеску, имитируя образ невесты.

Фолловеры балерины не поняли, зачем она использовала шторы и сочли столь открытый бикини и импровизированную фату весьма вульгарным сочетанием. Многие фанаты Анастасии Волочковой призвали ее надевать более скромные купальники, поскольку ей больше не нужно привлекать внимание мужчин.