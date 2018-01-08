Российский актер пожелал разобраться «по-мужски» с голливудским продюсером

Российский актер Александр Невский встал на защиту чести и достоинства актрис, пострадавших от домогательств Харви Вайнштейна и пожелал разобраться «по-мужски» с голливудским продюсером. Невский рассказал, что за последние 15 лет он неоднократно виделся с Вайнштейном, но, как и многие, даже не подозревал о его склонности к сексуальному насилию.

«Если бы я только знал, чем он занимается… Мне грустно, что я не врезал по его уродливой морде», — заявил Невский в интервью изданию Hollywood Reporter. Кроме того, российский актер сообщил, что на церемонии «Золотой глобус» он будет в черном костюме. Таким образом он хочет выразить свою солидарность с актрисами, которые пострадали от домогательств и насилия Вайнштейна.

Напомним, что после громкого скандала Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании (The Weinstein Co), правоохранительные органы начали расследование.