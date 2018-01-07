Рэпер Pharaoh обматерил со сцены своих поклонников и назвал их «тухлой толпой»

Российский клауд-рэпер Глеб Голубин, известный любителям музыки по творческому псевдониму Pharaoh, обматерил своих поклонников, пришедших на его концерт в Сочи. Инцидент произошел в минувшую пятницу.

Голубину не понравилось то, что публика недостаточно активно, по мнению рэп-исполнителя, реагировала на его песни. Pharaoh обратился к собравшимся с нецензурной речью, в которой назвал их «самой тухлой толпой». После этого музыкант продолжил свое выступление, повернувшись спиной к зрителям, пишет портал Life.

Ранее на этой неделе министр культуры России Владимир Мединский признался в нелюбви к рэперу Гнойному.