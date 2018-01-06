Малахов устроил танцевальный флешмоб в столичном метро
6 января 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Малахов разместил в Инстаграмм видео. На нем под песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!» шоумен гуляет по метро, а вокруг него десятки танцующих людей, радостно приветствующих телеведущего.
Ролик Малахов подписал так: «То чувство, когда фильм #яшагаюпомоскве встречается на монтажном столе с #lalaland».
Популярный шоумен порекомендовал не пропустить новый выпуск «Привет, Андрей», где будет полная версия танцевального флешмоба.