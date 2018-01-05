Одна из самых ярких участниц телепроекта "Дом-2" Ольга Солнце, которая в числе 15 первых участников стартовала в шоу, рассказала о том, как ей удалось попасть на проект. Девушка призналась, что оказалась на ТВ совершенно случайно.

"Когда проходила отбор, была не в курсе, что это кастинг на телевизионный проект", – призналась Солнце. Она поведала, что в тот момент жила в Пензе и работала журналистом и старалась не пропускать ни одного яркого события в городе. Среди них оказался и кастинг.

"Помню, что нужно было ответить на 40 вопросов анкеты, а потом встать и покрутиться перед камерой", – рассказывает Ольга Солнце. Всего участникам было необходимо пройти пять этапов, при этом финальный список участников шоу оставался секретом до самого последнего момента, пишут Дни.ру

Несмотря на то, что девушка успешно прошла отбор, и с первых дней на проекте проявила лидерские качества, продюсеры считали, что она долго не продержится на шоу. Однако, Ольге Солнце удалось стать одним из самых ярких персонажей скандального реалити-шоу.