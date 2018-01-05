Дана Борисова хочет отправиться в монастырь

Дана Борисова рассказала своим подписчикам в социальной сети, что хочет в ближайшее время уехать в монастырь, где будет просить помощи и поддержки в сложной борьбе с наркозависимостью.

"Готовлюсь к большой поездке в Рыльский монастырь на Рождество к могиле старца Ипполита, который излечил многих от зависимостей", – рассказала ведущая. Так же она поделилась с подписчиками, что это ее первый абсолютно трезвый Новый года за последние годы.

Кроме того, артистка поделилась со своими фолловерами своими сложностями после встречи с дочерью. Общение с ребенком больше не вызывает у Даны Борисовой бурю восторгов и множества милых фоток.

"Зайка изменилась за эти дни, чувствуется, что девочке "много хорошего" говорят о маме в той семье", – рассказала она, сопроводив все хэштегом "доченьку накрутили".

Ранее мы писали, что отец дочери Даны Борисовой Максим Аксёнов намерен через суд лишить ее родительских прав и заставит платить алименты.