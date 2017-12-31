Лера Кудрявцева рассказала, что пережила, когда к ней заявилась любовница мужа

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева решилась на откровенное признание о своей личной жизни. Знаменитость рассказала, что однажды давно к ней домой заявилась любовница супруга.



В рамках своей программы "Секрет на миллион" Кудрявцева сообщила, что впервые вышла замуж очень рано – в 18 лет. Почти сразу муж захотел, чтобы она подарила ему ребенка. Когда будущая звезда была на шестом месяце беременности к ней пришла любовница супруга и начала рассказывать подробности их взаимоотношений. Чуть позже Лера увидела возлюбленного и эту женщину вместе и решила съехать к сестре.

Второй брак Кудрявцевой также не принес телеведущей счастья, поскольку ее избранник оказался мошенником.

В настоящий момент женщина замужем за хоккеистом Ильей Макаровым, с которым она наконец обрела настоящую крепкую семью.