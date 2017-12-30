Полина Гагарина совершила неожиданный поступок в самолете

Знаменитая российская певица Полина Гагарина совершила неожиданный поступок на борту самолета. Пассажиры были крайне удивлены, увидев в салоне известную артистку и музыкантов ее коллектива.

Звезда решила порадовать людей в преддверии праздника и исполнила во время полета песню "В лесу родилась елочка". Она прошлась по самолету и активно призывала других пассажиров ей подпевать. После этого Гагарина поздравила всех с наступающим Новым годом.