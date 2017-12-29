Почему-то Ургант не удивился: Асмус и Хилькевич рассказали о домогательствах

Знаменитые актрисы Кристина Асмус и Анна Хилькевич пришли на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий программы вышел к ним за кулисы и увидел, что они в плохом настроении. Актрисы объяснили, что их повергло в шок.

Знаменитости не стали ничего скрывать от Урганта и сразу же рассказали, что до них домогался его соведущий Дмитрий Хрусталев. Ургант вначале не поверил этому , но женщины настаивали, что не лгут.Тогда Иван позвал Хрусталева и предложил актрисам доказать виновность этого человека. Опубликовано видео, которое наглядно доказывает, что Кристина и Анна были правы.

На самом деле, это была инсценировка событий, происходящих сейчас в США. Голливудские актрисы обвиняют режиссеров в сексуальных домогательствах. В США создали специальную комиссию, расследующую каждый случай по отдельности.