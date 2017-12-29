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Появилось редко видео Евгения Цыганова и Юлии Снигирь

29 декабря 2017, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось редко видео Евгения Цыганова и Юлии Снигирь
фото: globallookpress.com

Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь живут вместе и воспитывают сына Федора. Но свою личную жизнь тщательно скрывают. Пара так и не призналась, поженились они официально или нет. Говорят, Цыганов предлагал Юлии обвенчаться.

Как известно, Евгений Цыганов с актрисой Ириной Леоновой родил семерых ребятишек. До ЗАГСа мать своих детей он так и не довел, и пара распалась.

А недавно поклонники Снигирь увидели её с избранником - отцом сына Федора. Юлия и Евгений снялись в ролике одного из известных банков. По сюжету Цыганов скучал на корпоративе компании, где присутствовали звезды кино и шоу-бизнеса. Он начал развлекаться тем, что кинул кусочек льда в вырез платья Анны Семенович, примерил венок Федора Бондарчука. Юлия Снигирь прервала развлечения Цыганова. Она спросила: "Жень, тебе не скучно?" Оказалось, Цыганов не скучал. Судя по видео, многодетный отец здорово похудел.

После ухода из  семьи актер навещает своих детей. Его бывшая гражданская жена Ирина Леонова вышла на работу, она актриса Малого театра. 

Подруги Ирины говорят, что она очень ловко справляется с малышами. И помогают родители. Как Ирине удается справляться с детьми, рассказала ее коллега Мария Порошина мама четырех дочек.

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