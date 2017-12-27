Николай Носков опять дедушка

Популярный музыкант празднует пополнение в семье. Дочь Николая Носкова родила дочку. Сообщение о рождении ребенка появилось в официальной группе Носкова во «ВКонтакте». Поклонники поздравляют исполнителя.

61-летний певец стал дедушкой во второй раз. "Теперь он с гордостью носит почетное звание «Дважды дедушка»", - говорится в сообщении. Поклонники музыканта моментально присоединились к поздравлениям. Они желали новорожденной здоровья и счастья, а самому артисту побольше подобных радостных новостей.