Мать Жанны Фриске пришла в ужас от поведения внука при встрече

Недавно мать покойной певицы Жанны Фриске Ольга смогла после долгой разлуки увидеться с маленьким внуком Платоном. Сейчас четырехлетнего мальчика воспитывает отец – телеведущий Дмитрий Шепелев.

Представитель семьи Фриске сообщил, что бабушка Платона была шокирована поведением внука, который при встрече даже не поздоровался с ней. Женщина протянула малышу игрушку, однако он не взял подарок и просто отвернулся. Как сообщает издание "7 Дней", совершенно очевидно, что мальчик не узнал свою ближайшую родственницу.

Более того, во время прогулки на детской площадке Платон был неприветлив с бабушкой. Как отметил адвокат семьи в разговоре с kp.ru, вероятно, Дмитрий Шепелев не напоминает ребенку о том, что у его мамы были родители и сестра, а в редких беседах настраивает его против них.