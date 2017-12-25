СМИ узнали о новом возлюбленном Светланы Бондарчук

У бывшей жены режиссера Федора Бондарчук появился новый возлюбленный. О романе Светланы Бондарчук пишут СМИ, но ни она сама, ни фотограф Сергей Табунов пока не афишируют отношения.

49-летняя Бондарчук и 37-летний Табунов познакомились на одной из светских вечеринок, подружились. Сначала общались просто как друзья. А вскоре знакомство переросло в чувства. В середине декабря Светлана отмечала свой день рождения в ресторане, и Сергей был одним из главных гостей, - сообщает "СтарХит".

У пары несколько общих друзей - Рената Литвинова, Алексей Киселев, Надежда Оболенцева. Сначала никто не заметил, как у Бондарчук и Табунов стали сближаться. А теперь друзья отмечают, что влюбленные отлично ладят и дополняют друг друга. Близкие знакомые пары говорят, что Света и Сергей постоянно вместе. Вместе посещают кафе и рестораны, вместе гуляют по Москве и путешествуют по миру. У фотографа основная работа в Японии. В октябре они вместе побывали в Токио.

Светлана и Федор Бондарчук прожили в браке 25 лет. У них двое детей и две внучки. Они объявили о разводе в марте прошлого года. Они расстались мирно. Светлана уехала из загородного дома и живет в большой квартире в центре Москвы. Отдыхает на Мальдивах, путешествует, работает.

Ходят слухи, что Федор Бондарчук и его новая избранница актриса Паулина Андреева поженятся. Бондарчук уже давно познакомил Паулину с внучками.