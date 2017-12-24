Кудрявцева была шокирована, узнав о поведении Шепелева на похоронах Жанны Фриске

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, чтоб была шокирована информацией о Дмитрии Шепелеве. Знаменитость призналась, что в какой-то момент у нее волосы на голове встали дыбом.

В ходе съемок программы "Секрет на миллион" с участием отца Жанны Фриске появились данные, которые способны подорвать репутацию Дмитрия Шепелева. Папа умершей артистки давно обвиняет телеведущего во многих бедах своей семьи. Но на программе появилась также подруга Фриске Анна Городжая, которая рассказала, как гражданский муж звезды вел себя на ее похоронах.

Женщина отметила, что его поведение находилось за гранью "добра и зла", однако подробностей не сообщила – испугалась за свою жизнь. Отец Жанны подтвердил ее слова, сообщив, что подруга его дочери несколько раз падала в обморок из-за действий Дмитрия. Убитый горем пожилой человек, однако, также не пожелал распространяться на эту тему – боялся, что ему больше не позволят общаться с внуком.