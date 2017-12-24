Подруга Цымбалюк-Романовской: меня наняли, чтобы обобрать Джигарханяна

Элина Мазур решила рассказать, зачем с ней дружила Виталина Цымбалюк-Романовская. Оказалось, что отношения якобы двух подруг на самом деле были договоренностью и имели весьма определенную цель.

Женщина призналась, что экс-супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна наняла ее, чтобы "обобрать до нитки" пожилого артиста, передает издание "7 Дней". Согласно последней информации, все действия Элины Мазур были направлены на лишение мужчины его имущества.

Она также отметила, что Цымбалюк-Романовской удавалось весьма успешно обманывать бывшего мужа ради своих корыстных целей. Сама Виталина пока никак не прокомментировала эту информацию.