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Малахов предложил зрителям «Прямого эфира» выбрать имя его сыну

20 ноября 2017, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Малахов предложил зрителям «Прямого эфира» выбрать имя его сыну

Несколько дней назад в семье телеведущего Андрея Малахова родился первенец. 37-летняя супруга телезвезды Наталья Шкулева родила сына, однако пока новоиспеченные родители никак не выберут имя для малыша.

Телеведущий решил сделать сюрприз поклонникам. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", которая выйдет в эфир 20 ноября в 18:00, будет предложено проголосовать за имя, которое может быть дано первенцу Андрея Малахова.

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