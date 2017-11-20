Малахов предложил зрителям «Прямого эфира» выбрать имя его сыну

Несколько дней назад в семье телеведущего Андрея Малахова родился первенец. 37-летняя супруга телезвезды Наталья Шкулева родила сына, однако пока новоиспеченные родители никак не выберут имя для малыша.

Телеведущий решил сделать сюрприз поклонникам. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", которая выйдет в эфир 20 ноября в 18:00, будет предложено проголосовать за имя, которое может быть дано первенцу Андрея Малахова.