Волочкова будет судиться из-за фото или примирится с бывшим любовником

Артистка Анастасия Волочкова хочет наказать своего бывшего любовника, ее интимные фотографии с которым оказались доступны в Интернете. Скандал с очень откровенными фотографиями балерины набирает обороты.

Воскресным вечером в студии на программе Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры собрались сами участники скандала - Анастасия Волочкова и Чермен Дзотов - адвокаты, звезды-шоу-бизнеса.

В сетях оказались снимки артистки с молодым человеком в постели. Волочкова подозревает, что ее бывший любовник сам выложил снимки в Сеть. Чермен уверяет, что его телефон и страницы в соцсети взломали. Анастасия обвинила Дзотова в немужском поступке.

Оказывается, у 41-летней Волочковой и 29-летнего Дзотова были сексуальные отношения. Анастасия приглашала молодого мужчину в свой дом. Так они встречались год, и год назад их встречи прекратились.

По признанию Чермена Дзотова, он давно был влюблен в балерину и хотел строить с ней отношения. Приглашал в ресторан, театры, на выставки. Но Анастасия отказывалась. Дзотов подозревает, что тогда у нее были и другие мужчины. Он ревновал. Даже предположил, что на растиражированных фотографиях артистка с другим мужчиной.

Волочкова пригрозила судом бывшему любовнику, который якобы выложил снимки с ней в сеть. По окончании передачи Дзотов согласился пройти проверку на детекторе лжи. Эксперт подтвердил, что бывший любовник снимки не выкладывал. Но на фото с голой артисткой именно он.

Анастасия Волочкова считает, что все непорядочные мужчины должны быть наказаны.