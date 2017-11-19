Влад Топалов рассказал, почему завидовал Сергею Лазареву

Знаменитый российский музыкант, бывший участник популярной группы Smash!! Влад Топалов рассказал о своих отношениях с коллегой Сергеем Лазаревым.

Оказалось, что артист завидовал товарищу по коллективу. В телепередаче "Секрет на миллион" Топалов признался, что в 18 лет он сам выглядел, как мальчишка, а вот Лазарев имел "кубики" на животе и вообще был в очень хорошей форме. Певец заявил, что смотрел на приятеля с открытым ртом.

Кроме того, Влад Топалов сообщил, что сейчас у него нет близкой и теплой дружбы с Сергеем Лазаревым. Разногласия между друзьями возникли давно, а впоследствии они стали вращаться в принципиально разных кругах.