Пугачева объяснила венчание с Киркоровым вмешательством нечистой силы

Алла Пугачева заявила, что ее венчание с бывшим супругом Филиппом Киркоровым было необдуманным решением. Соответствую запись певица оставила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Пугачевой, в 1994 году, когда артистка венчалась с Киркоровым в Иерусалиме, ее «попутал Бес». Певица намерена каяться за данный шаг до конца своей жизни.

Ранее в субботу сообщалось о венчании Аллы Пугачевой и ее пятого мужа Максима Галкина. Церковный обряд бракосочетания состоялся в одном из подмосковных храмов в присутствии родных и друзей супругов. Православные каноны венчаться во второй раз не запрещают.