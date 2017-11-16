Максим Галкин показал одно из любимых фото с Аллой Пугачевой

Юморист Максим Галкин показал одно из своих любимых фото с женой Аллой Пугачевой. Актер и Примадонна сидят за столиком летнего кафе. "Хорошая фотка", - подписал снимок Галкин.

Подписчики разделились на два лагеря. Кто в восторге от того, как выглядит на фото Алла: "Алла шикарная женщина! Макс красавчик! Счастья вам", "Замечательные! Любимая Алла Борисовна!!"

Другие раскритиковали: "Любви все возрасты покорны, но , пардон, не до такой степени". Может завидуют?

После того, как дети-близнецы Максима Галкина и Аллы Пугачевой подросли, глава семейства стал активным блогером. Максим выкладывает смешные видео сына Гарри и дочки Лизы и фотографии любимой жены.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Ноя 16 2017 в 4:32 PST