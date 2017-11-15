Актриса Татьяна Кравченко рассказала о своих мужьях

Актриса Татьяна Кравченко, полюбившаяся россиянам по роли Валюхи из сериала "Сваты", рассказала о своих мужьях. Замуж Татьяна Кравченко выходила не единожды. Но сейчас живет одна. Дочь взрослая.

Первым мужем актрисы был Владимир Лавинский - москвич. В Москву Кравченко приехала из Донецка. Приехала посмотреть город. И ей удалось поступить в театральный институт. После вуза Татьяну брали на работу в провинциальные театры. Но играла она не очень интересные роли. Как говорит, тогда она была "коровницей". Жених соглашался, чтобы она даже уехала в Тбилиси. Лавинский — правнук Владимира Маяковского.

Молодую актрису взял в театр художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров. Но нужна была московская прописка. Кравченко сама настояла на женитьбе. Но вскоре муж начал ревновать Татьяну. И детей не хотел. Через два года он поднял на нее руку. Одного раза было достаточно. Она не стала терпеть, пошла на развод.

Вторым мужем актрисы стал Дмитрий Гербачевский. Татьяна родила в браке дочь. Но брак продлился только шесть лет. Муж стал не только выпивать, но и мог ударить ее.

О своей судьбе Татьяна Кравченко рассказала в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".