Популярная певица Лолита Милявская, которой 14 ноября исполнилось 54 года, сделала провокационное заявление, коснувшись в интервью темы своего отношения к спиртному. Она назвала себя "алкоголиком". Лолита вышла на сцену "Новой волны" с пакетом молока

Певица отметила, что не видит ничего плохого в "периодическом" бокале виски, пояснив, что те, у кого действительно проблемы с выпивкой, никому в этом не признаются, а вот у нее такой проблемы нет.

Милявская также поведала, что никогда не страдала звездной болезнью, а в последнее время и вовсе стремится вести простую и спокойную жизнь. Даже количество концертов исполнительница сократила, стараясь выступать не большее 10 раз в месяц.

Лолита признала, что популярность "по-человечески бывает неудобна". Особенно она ощущает это в магазинах на распродажах. То там узнают, то тут. "Пока фотографировались, понравившуюся тряпку из-под носа увели", — рассказала Милявская порталу Tele.ru.