Поклонники актера Андрея Гайдуляна подозревают, что он изменил жене

Поклонники знаменитого актера Андрея Гайдуляна подозревают, что он изменил своей жене Диане Очиловой.

Такой вывод фанаты сделали после того, как девушка опубликовала странную видеозапись из ванной, на которой она читает стихи, лежа в пене. В произведении, которое Очилова написала сама, присутствует слово "предательство", а также заявление, что ее любимый стал ей чужим.

Молодая женщина также сообщила подписчикам, что испытывает душевную боль и попросила совета насчет того, как от нее можно избавиться.

Напомним, пара поженилась год назад. До этого Гайдулян и Очилова встречались много лет.