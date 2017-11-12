Поклонникам не понравилось фото Бузовой на фоне церкви

Ольга Бузова после концерта в Туле сфотографировалась на фоне Успенского кафедрального собора. Звезда на фото позирует в спортивном костюме, что не могло не вызвать возмущение поклонников телеведущей. Стала известна стоимость услуг певицы и ведущей Ольги Бузовой на Новый год

Подписчиков возмутило, что Бузова позирует в спортивной одежде на фоне православного храма, тогда как на фоне мечети она снималась, как и положено, в платке.

“Тула/ Пряник, мы на месте. В 20.00 начинается мое шоу #подзвукипоцелуев .Кто не успел, тот #непопал Мои хорошие, жду вас”, - подписала Бузова свою фотографию.