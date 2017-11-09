Дима Билан рассказал поклонникам о своих болях

Дима Билан поделился с поклонниками подробностями о состоянии своего здоровья. Несколько месяцев назад врачи обнаружили у музыканта грыжи в позвоночнике. Недавно популярному исполнителю стало очень плохо. Поклонники Димы Билана всерьез беспокоятся за его здоровье

Дима Билан откровенно заявил, что в тот момент думал, что не "доползет" до гримерки из-за болезненного состояния. Музыкант также уточнил, что на данный момент болезнь отступила, поэтому он чувствует себя хорошо. Более того, он поправился более чем на 10 килограмм, сообщает "КП".

Напомним, состояние здоровья известного певца постоянно становится причиной скандалов. Так, недавно Билана обвинили, что он врет о своих заболеваниях, скрывая истинную причину болей.