На кого похожа дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой

Долгожданной дочке певицы Юлии Проскуряковой и музыканта Игоря Николаева исполнилось два года в начале октября. Малышка растет красавицей.

Юлия выложила в Instagram фото дочки и подписала: "Для меня самая красивая девочка на свете. Вероника Николаева".

Понять жену музыканта можно. Для любой женщины ее ребенок самый красивый, самый умный и вообще самый-самый. У Вероники есть старшая сестра. Юлия Николаева - дочь Игоря от первого брака. Она считает сестричку "самой красивой девочкой на свете". "Сестра это подарок сердцу, друг для души и золотая ниточка ведущая к смыслу жизни.... С днём рождения сестрёнка! Я тобой очень горжусь! Ты у нас большая умничка!! Будь счастлива! :-)", - поздравляла она малышку с днем рождения.

Поклонники звездного семейства поспорили - на кого же похожа маленькая Вероничка. На маму, на папу или на бабушку. "Копия папочки!!!", "Как всё правильно, она точно Ваша и на папу немного похожа, но больше ваших нежных черт!", "Совсем не Юлина улыбка. Бабушкина!!!".