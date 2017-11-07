Поклонники поражены: младшая дочь Татьяны Навки поет на китайском
7 ноября 2017, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники семьи фигуристки Татьяны Навки поражены достижениями младшей дочери спортсменки.
Трехлетняя Надежда Пескова по инициативе своей мамы занимается музыкой, рисованием, художественной гимнастикой, а также иностранными языками. Накануне Навка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram видеозапись, на которой малышка пишет картину и одновременно поет песню на китайском языке.
Некоторые подписчики полагают, что олимпийская чемпионка слишком сильно нагружает девочку, однако большинство поддерживает Татьяну в ее стремлении развивать таланты Надежды.