СМИ узнали, за сколько София Ротару готова петь в России

Несмотря на то, что Софии Ротару исполнилось 70 лет, она продолжает выступать на заказных концертах. В канун новогодних праздников, певица готова петь и в России. Выступление идет 45 минут с командой из 16 человек. София Ротару не пожалела средств на празднование своего юбилея

Как выяснили СМИ, ее гонорар за 45-минутное выступление на корпоративе составляет 100 тысяч долларов. Софию Ротару в ее гастрольных поездках всегда сопровождает сын и его супруга, работающие в ее творческой команде. Согласно райдеру, принимающая сторона должна обеспечить им комфортный перелет бизнес-классом и поселить в отеле в номера-люкс.

Встретит новогоднюю ночь певица в кругу семьи, на каникулы прилетят и ее внуки из Лондона.