Фото Ренаты Литвиновой в день рождения ее друга заинтриговало поклонников

Фото актрисы Ренаты Литвиновой, опубликованное в соцсети в день рождения ее друга, заинтриговало поклонников. На снимке тело Ренаты прикрыто снимками. И подпись-поздравление фотографу Якопо Москину. Подписчики предположили, что снимок сделан для фотосессии.

Поклонники любят стильную актрису, режиссера, сценариста. Многим гравится стиль одежды, который предпочитает Литвинова. "Голое" фото Литвиновой обсуждают в соцсети: "Очень образ Вам идет! Есть загадка)", "Красивая", "...круто, прекрасно. здесь почти без нарядов)), но Рената сильна сама :) - как есть! - здорово".