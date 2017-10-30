Сегодня источник предоставил информацию о том, что звезда шоу "Ревизорро" Елена Летучая переходит на Первый канал.

Якобы журналистка уже получила предложение стать ведущей новой программы. Согласно некоторой информации, 3 октября текущего года Елена сделала репортаж из Воронежской больницы №2, где были выявлены антисанитарные условия и грубейшие нарушения. После того, как эти данные просочились в СМИ, за дело принялись прокуратура и волонтеры. На Первом канале, якобы, оценили работу Летучей и пригласили ее в новый проект, передает ТАСС.

Пока сама телеведущая никак не прокомментировала эту новость.