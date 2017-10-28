Появились подробности развода Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили

Появились подробности развода актерской пары Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили. Поклонники Чеховой еще до того, как она объявила о разводе с мужем, заподозрили неладное.

Чехова стала одна путешествовать, а сын с мужем длительное время живут в Грузии. По признанию бывших супругов, они расстались без скандала, мирно. Мужчина оставил бывшей супруге и квартиру и автомобиль. Договорились, что Гурам безо всяких проблем будет встречаться с сыном Соломоном. Мальчик целое лето жил в Грузии с отцом.

По словам Анфисы, они развелись из-за разных темпераментов. В семье они частенько ссорились и грозили друг другу разводом. Причем это даже еще до свадьбы. А женой она была верной, не изменяла Гураму. В программе "Секрет на миллион" свою правду выложил бывший муж Чеховой. Он честно заявил, что верным мужем не был. Но Анфиса о его изменах не знала. "У меня не было любовницы или чего-то такого серьезного. Это просто определенная мужская натура", - объяснил актер. По его словам, Анфису он любит, но они теперь пойдут разными дорогами. Родители Гурама Баблишвили переехали в Грузию. Он помогал с переездом и обустройством. Длительное время жил без знаменитой жены. Это тоже повлияло на отношения.