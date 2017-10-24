Телеведущая и новоиспеченная певица Ольга Бузова на днях выступила в Тюмени на закрытой презентации загородного клуба.

Во время концерта одна из фанаток выкрикнула, что бывший муж артистки – "рогатое животное". Бузова, которая недавно пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, не стала отрицать, что ее экс-супруг "козел" и попросила, чтобы зал поаплодировал отважной поклоннице, передает "Комсомольская правда".

Отмечается, что жители Тюмени благосклонно отнеслись к визиту Ольги, а некоторые и вовсе заявили, что она их любимая певица.