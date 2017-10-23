Право на сказку

Она вытащила счастливый билет. По крайней мере именно так о ней говорят завистники. Провинциальная Золушка не просто попала в высший свет шоу-бомонда, но и вышла замуж за маэстро, который написал множество хитов не только для себя, но и для самой Примадонны. Но это одна сторона медали. Мало кто знает, что на самом деле пришлось прятать за счастливой улыбкой и преодолеть Юлии ПРОСКУРЯКОВОЙ, чтобы занять своё место на звёздном Олимпе. «Аргументы недели» поговорили с певицей о самом сокровенном…

– Многие называют вас везунчиком. Не обижает подобный ярлык?

– Мне действительно во многом везёт, и в моей жизни происходят чудеса. Одно из них – рождение нашей с Игорем доченьки. Мы почти десять лет ждали этого чуда. Что же касается моей творческой жизни, то, для того чтобы добиться результата, мне пришлось очень много работать. И я продолжаю себя активно в этом направлении развивать. В этом году поступила в ГИТИС. У меня был опыт работы в кино, но я решила освоить профессию актрисы и в более глобальном масштабе. (Смеётся). Но певческая деятельность для меня по-прежнему в приоритете. И у нас планируются совместные дуэты и концерты с моим супругом Игорем Николаевым. Недавно вышел видеоклип на дуэтную песню «Я мать», которую мы записали с Еленой Есениной. Песня стала очень популярной в Интернете, и по всей стране на неё делались флешмобы.

– Она действительно наделала немало шума. Кстати, рэп в этой «нетленке» прочитал и Максим Галкин. Чем удалось его заманить?

– Вы на огромный гонорар намекаете? (Смеётся). На самом деле мы с Максимом дружим. Игорь является крёстным Лизы Галкиной и, когда родились детки, мы были среди первых, кто их увидел. Возможно, это тоже сыграло не последнюю роль. Поэтому Макс сказал нам «да». (Смеётся). Ну а если без шуток, Максим очень добрый и отзывчивый человек. У него изначально были сомнения. Ведь он не рэпер. Но от имени пап он согласился нам помочь.

– Во флешмобе на эту песню поучаствовала и Наташа Королёва…

– Это правда. И нам было очень приятно такое её внимание.

– Многие воспринимают вас с Наташей Королёвой как «лютых подруг». Когда и как вам удалось наладить с ней отношения?

– Наладить? А мы ссорились? У нас с Наташей никогда не было конфликтов. Я появилась в жизни Игоря, когда Наташа уже не была его женой. Конечно, есть поклонники, которые до сих пор не смирились с их расставанием, и они пишут на форумах гадости про меня. Но это могло быть адресовано не только мне, но и любой другой женщине, которая бы появилась рядом с Игорем. Для них все автоматически становятся плохими. Это люди, живущие прошлым. С Наташей Королёвой мы познакомились на одном из мероприятий. И эта встреча была нормальная. Как между взрослыми людьми. Мы редко контактируем. Но между нами нет негатива.

– Вы достаточно мягкий человек. А вас возможно вывести из себя?

– Я против конфликтов. Наоборот, в самый критичный момент я лучше уйду – подышу воздухом, чтобы не наговорить лишнего. Я за адекватный разговор. Считаю, что нет смысла решать конфликт с помощью кулаков и крика. Мне кажется, это совершенно неконструктивно. Всё решаемо…

– Но, несмотря на вашу дипломатичность, вам не удалось избежать конфликта с Еленой Есениной, с которой вы достаточно долго работали в тандеме. Что стало причиной вашего скандального разрыва рабочих отношений?

– Сегодня я жалею, что не подписала в начале наших отношений договор. Тогда конфликта можно было бы избежать. Финальным аккордом стала история, которая произошла на флешмобе, в котором принимали участие более трёх тысяч беременных мам. Елена знала об этом за две недели. Нам был выплачен гонорар за выступление, но на площадке она решила, что ей должны отдельно заплатить за песню «Я мать». Она вызвала организаторов и начала выяснять с ними отношения. Говорила об ущемлении авторских прав. В итоге на флешмобе перед беременными мамами, от которых она ушла за пять минут до выхода на сцену, я спела песню «Ты моё счастье», авторства Юли Николаевой. Самое неприятное – это то, что там было огромное количество беременных мам с детьми, которые учили танец под песню «Я мать». После этого я приняла решение, что работать в таком формате не могу. Я уважаю своего зрителя. И моя репутация для меня важна. А с Леной мы попадали в весьма скользкие и неприятные для меня ситуации.









– Юля, а вы ревнивая?

– Нет. Во-первых, я считаю, что если твой партнёр смотрит на кого-то другого или у него есть к нему чувства любви и симпатии, то с помощью ревности ты всё равно ничего не сможешь поправить. Во-вторых, мне кажется, что ревность унижает.

– А как же тогда вы воспринимаете ревность вашего супруга? В одном из интервью вы сказали, что Игорь вас ревнует…

– Игорь никогда не вёл себя как Отелло. (Смеётся). Он более подвержен ревности, чем я. Он же мужчина. Но я стараюсь не давать ему поводов и разговариваю. В этом году нашим отношениям уже двенадцать лет. Было разное, но мы по-прежнему счастливы.

– В начальной стадии ваших отношений у вас был этап притирки. Из-за чего чаще всего ругались?

– Ругались по каким-то бытовым вопросам. Тяжело было друг к другу приспособиться в быту. Ведь до нашей встречи каждый из нас долго жил один, и естественно, нужно было научиться существовать вдвоём. Женщинам важно научиться уважать желания своего мужчины…

– А если эти желания связаны с эгоизмом? Например, жить не в классическом браке, а в нынче модном – гостевом. Вас, кстати, не смущает, что сейчас многие мужчины живут одновременно на несколько семей?

– Лично мне это не нравится, и я к этому отношусь негативно. Считаю, что нормальное развитие отношений – это брак и рождение детей. Но я не имею права кого-то учить!.. Не исключено, что если бы женщины не соглашались на подобную модель отношений, то и ситуация в обществе была бы другой. Но есть женщины, которые считают, что для них это единственный способ создать семью. Пусть даже и иллюзорную. Считаю, что мужчина должен брать на себя обязательства. Доказательство любви мужчины – это брак.

– А вы бы смогли простить измену?

– Нет. Возможно, жизнь со временем как-то изменит мои представления в этом вопросе. Сегодня я не разделяю измену на физическую и прочую. И честно говоря, считаю, что это конкретный такой конец отношений. Может быть, вы помиритесь и простите друг друга на словах, но ты не простишь человека в душе. Всё время будешь жить и мучиться – видеть в каждой женщине потенциальную соперницу, с которой он спит. То есть это издевательство над своими чувствами. Уверенности в мужчине и своего важного места в его жизни ты уже не будешь ощущать. У нас одна жизнь – мы должны быть счастливы. Если даже прошли чувства, нужно отпускать человека. Смысл держать и мучить его? Если он встречается для интимных отношений с другим человеком, значит, ты его не устраиваешь. В какие бы красивые слова и оболочку это не было бы завёрнуто – ты его не устраиваешь!.. И он хочет другую. Поэтому мне кажется, что это конец отношений. Для меня лично уж точно.

– Вы религиозный человек?

– Да. Но Игорь у нас в этом плане более воспитан. Он соблюдает многие посты. Когда-то мы очень хотели иметь ребёночка, и Игорь в первый раз съездил на Афон. Там батюшка ему сказал, что если Бог всё-таки подарит нам ребёнка, то Игорь должен будет возвращаться туда каждый год и молиться за Вероничку. После того как случилось чудо и нам подарили ребёнка, Игорь летает на Афон каждый год. Паломничает там и приезжает оттуда просветлённым.

– Говорят, что вы принципиально отказывались лететь рожать ребёнка за границу…

– Я хотела, чтобы Вероника была гражданкой России. У нас с мужем российское гражданство, и мы патриоты своей страны. Горжусь тем, что я – часть России. Уважаю наш народ за силу, человечность, душевность.









– А в Крым на гастроли ездите или боитесь чёрных списков?

– Мы ничего не боимся. Но пока приглашений там выступить не было.

– Политику дома обсуждаете?

– Конечно. В чём-то наши взгляды сходятся, а в чём-то нет. Игорь часто смотрит политические передачи. А я смотрю фильмы с социальной подоплёкой. Один из любимых – фильм Павла Лунгина «Остров». Сильнейшая работа. Каждый раз до мурашек. А вот картина Звягинцева «Левиафан» не понравилась. Возможно, там есть какое-то высокое искусство, и пока я не понимаю этого, но после таких фильмов хочется просто умереть, и больше ничего. Кажется, что наша жизнь – сплошная безысходность. Очень жду фильм Алексея Учителя «Матильда». Планируем обязательно его посмотреть. Интересно, из-за чего такая шумиха и столько запретов на него.

– А социальными проблемами в обществе интересуетесь?

– Я бы даже сказала, что я с ними регулярно сталкиваюсь. Мы как-то с подружкой решили погулять по Москве со своими детками, которых мы взяли с собой в колясках. Конечно, мы нигде не смогли спуститься. Нам помогали прохожие. Потому что вставить колёса в колею невозможно – практически везде она кривая. Видимость есть, бюджет потрачен, а в реальной жизни это использовать невозможно. Такие сложности не только у мам с колясками, но и у инвалидов. Видимость работы в этом секторе есть, а по факту опять сплошные «косяки».

Обидно мне и за наших пенсионеров. У меня был шок, когда в первый раз оказалась в Америке и увидела, что пенсионеры ходят в рестораны, в салоны красоты и живут на очень хорошее пособие. А возвращаясь в нашу страну, видишь пенсионеров, которые, чтобы выжить, продают пиво на Красной площади или вяжут шапочки, выращивают комнатные цветы – для продажи. На мой взгляд, это не просто проблема, а трагедия. То есть до пенсионного возраста – человек нужен. Ведь он трудится на благо государства. А в пенсионном возрасте его выбрасывают «за борт», и он сам должен выживать. Мне больно на таких пенсионеров смотреть, и я всегда им помогаю. Но, кстати, наши пенсионеры очень гордые. Я покупаю шапочку или перчатки у перехода у одной бабушки – она вяжет их из года в год. Она не побирается, а продаёт свой труд!.. Я дала на пятьсот рублей больше, а она не взяла. Отдала сдачу. Они у нас такие благородные. Многие из них войну прошли. И это ещё больше прибавляет трагизма всей ситуации. Но я верю, что вскоре мы всё равно выйдем из сумрака. Мы всё-таки великая страна, и у нас уникальные люди!..